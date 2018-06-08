روسيا والصين تنشآن صندوقاً باليوان للاستثمارات المشتركة

وقعت روسيا والصين اتفاقا اليوم الجمعة لإقامة #صندوق_استثمار_جديد سيبدأ بمبلغ 1.5 مليار يوان، ما يعادل 234 مليون دولار تحت الإدارة لدعم مشاريع مالية وصناعية في البلدين.

وقع الاتفاق #صندوق_الاستثمار_الروسي_الصيني وسويونغ كابيتال ومجموعة داجينج الاستثمارية.



ويستهدف الصندوق الوصول برأس المال إلى 5 مليارات يوان.



وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "سينخرط الصندوق في تنفيذ مشاريع استثمار ذات أهمية استراتيجية تركز على المنطقة الاتحادية الوسطى وأقصى شرق روسيا والجزء الشمالي الشرقي من الصين."

إلى ذلك، قال صندوق الاستثمار الروسي الصيني، الذي أنشأه صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومؤسسة الاستثمار الصينية، اليوم الجمعة إنه يعتزم الاستثمار في بنك سوفكوم الروسي بالاشتراك مع كونسورتيوم يتكون من صناديق شرق أوسطية رئيسية.



وتتضمن وثيقة البنود، الموقعة أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، خططا يستحوذ الكونسورتيوم بموجبها على حصة أقلية في #بنك_سوفكوم.



وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان إن سوفكوم سيستثمر لتوسعة أعماله في روسيا ويخطط للقيام بطرح عام أولي خلال الأعوام الثلاثة القادمة.