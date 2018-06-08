قفزة قوية للبورصات الخليجية بدعم خطط التحفيز الاقتصادي

سجل الأداء العام للبورصات العربية والخليجية تداولات نشطة غلب عليها التذبذب على مستوى قيم وأحجام التداولات اليومية المسجلة خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتستحوذ الأسهم القيادية بقيادة أسهم البنوك والطاقة و #البتروكيماويات على الحيز الأكبر من التداولات وعلى الإغلاقات والتوجهات النهائية للمتعاملين.

فيما جاءت تأثيرات استمرار الارتفاع على #أسعار_النفط دون المتوقع، لتتأثر جلسات التداول هامشياً بالإغلاقات السعرية الجيدة لأسواق النفط العالمية.

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات تداول الأسبوع الماضي تأثرت في معظمها إيجاباً بخطط مالية واقتصادية تحفيزية يجري التحضير لتنفيذها والتي يتوقع لها أن ترفع وتيرة #النشاط_الاقتصادي على العديد من القطاعات الحيوية، لتنهي البورصات تداولاتها عند مستوى تماسك جيد وسيولة متقلبة وأسعار أكثر جاذبية.

وأشار إلى أنه كان لافتا خلال التداولات الماضية سيطرة شبه كاملة للأسهم القيادية على الأداء العام للبورصات على حساب #الأسهم_الصغيرة_والمتوسطة على الرغم من التحسن الذي تسجله الأسهم الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجاذبية السعرية والتماسك وقدرتها على جذب سيولة جديدة على مستوى البورصات ككل.

حيث عملت هذه الشريحة من الأسهم على تعزيز الاستقرار ودعم التماسك خلال جلسات التداول الماضية، مع الإشارة إلى أن الأسهم المتوسطة والصغيرة لديها القدرة على الاستجابة بشكل جيد مع خطط التحفيز والأداء الايجابي لأسواق النفط أكثر من قدرة #الأسهم_القيادية على التأثير اليومي كونها أسهم مضاربية وينحصر التركيز الاستثماري عليها على المدى القصير وسيولة سريعة غالباً ما تنعكس سلباً على مسارات التحسن والاستجابة للتطورات المالية والاقتصادية المستجدة.

وتشهد أسواق المال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي تقلبات مستمرة وضغوط متنوعة ومركزة وضعف لخطط الدعم المالية والاقتصادية والتأثير سلباً على الأداء الاستثماري العام، وبالتالي فإن الأسواق الناشئة لازالت تتأثر سلباً بحركة رؤوس الأموال الأجنبية كونها تتحرك وفق معطيات قصيرة الاجل وتستهدف اقتناص #فرص_استثمارية مربحة في الأساس بعيداً عن المساهمة في خطط التنمية والتحول متوسطة وطويلة الاجل، وتنسحب عند أيه مسارات ضاغطة أو توقعات سلبية على معدلات النمو والتضخم.

هذا بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والتي باتت جزء من عوامل الدعم والضغط على المؤشرات السعرية وقرارات البيع والشراء اليومية للمتعاملين.