هيئة السوق البريطانية تمضي في فئة إدراج جديدة

قالت #هيئة_السوق_البريطانية إنها ستستحدث فئة إدراج متميز جديدة الشهر القادم لصالح الشركات الخاضعة لسيطرة سيادية، أي مملوكة للحكومة بنسبة 50% فأكثر.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة "في يوليو (تموز) من العام الماضي، أجرت سلطة السلوك المالي مشاورات بشأن مقترحات تستهدف تشجيع مثل تلك #الشركات على اختيار المعايير الأعلى للإدراج المتميز بدلا من #الإدراج_العادي.



"تعتقد السلطة أن هناك ميزة كبيرة للمستثمرين إذا وافقت شركات الإصدار على تلبية تلك المعايير المتميزة الإضافية."



وقالت #سلطة_السلوك_المالي إنها أدخلت بعض التغييرات بعد تلقيها الردود على مقترحها مثل اشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعا لموافقة المساهمين المستقلين.



وقال أندرو بايلي الرئيس التنفيذي للسلطة "تعني تلك القواعد أنه عندما تُدرج شركة خاضعة لسيطرة جهة سيادية هنا فإن بوسع #المستثمرين الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الإدراج المتميز."