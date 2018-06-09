الأسهم الأميركية تتجاهل توترات التجارة العالمية

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مرتفعة مع تجاهل المستثمرين القلق بشأن توترات التجارة العالمية لكن حجم التعاملات كان ضعيفا نسبيا قبل أسبوع مزدحم باجتماعات لبنوك مركزية كبرى.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 75.12 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 25316.53 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.66 نقطة أو 0.31 بالمئة، ليغلق عند 2779.03 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 10.44 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 7645.51 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 2.76 بالمئة، وستاندرد آند بورز 1.62 بالمئة، وناسداك 1.21 بالمئة.