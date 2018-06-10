بين السعودية وأميركا.. امرأة ترأس البورصة لمن الأسبقية؟

قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة #الأمير_خالد_بن_سلمان بن عبد العزيز، إن بلاده استغرقت من الوقت 34 عاماً لتعيين امرأة رئيساً لسوق الأسهم السعودية، بينما استغرقت أميركا 226 عاماً.

وتحدث الأمير خالد بن سلمان أمس (السبت)، عن #رؤية_السعودية_2030 والمرأة خلال مؤتمر المتفائلين والخبراء بالولايات المتحدة، قائلاً: " #سوق_الأسهم_في_المملكة تترأسه امرأة، تم تعيينها العام الماضي، وفي حين سرني سماع خبر تعيين امرأة لرئاسة بورصة نيويورك بعد 226 عاما من إنشاء السوق، فإن هذا الأمر استغرق عندنا 34 عاما، والمملكة عمرها 86 عاما فقط".

وأضاف: "لتحقيق رؤية السعودية 2030 لابد من استقرار المنطقة، إن سياسة المملكة الخارجية هدفها خدمة السياسة الداخلية، وهي تحقيق رؤية 2030 وتطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق"، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وجاءت جلسة الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي في واشنطن لافتة، حيث كان رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان هو من يحاوره.

وأبان الأمير خالد أن "المشكلة مع إيران ليست طائفية إنما صراع رؤى، نحن في المملكة لدينا رؤية 2030، وهم لديهم رؤية 1979، نحن نريد أن نقود المنطقة نحو المستقبل ورفاهية الشعوب، وهم يريدون جر المنطقة إلى الماضي بصراعاته الفكرية والطائفية".

وأشار السفير السعودي في واشنطن إلى أن "نحو 99% من الخريجين السعوديين الذين درسوا في الخارج يعودون إلى المملكة"، مبيناً أن "الشعب السعودي لا يحب بلده لأنه متطور، إنما يعمل على تطوير بلاده لأنه يحبها".