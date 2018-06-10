سوق السعودية تضيف 26 مليار ريال لقيمتها الأسبوع الماضي

نجح مؤشر سوق #الأسهم_السعودية في تحقيق مكاسب جيدة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تخطى مستوى 8400 نقطة، وللمرة الأولى في آخر 3 أعوام ومنذ نهاية تعاملات 17 أغسطس 2015 وقت أن كانت قراءته 8437 نقطة، إلا أن المؤشر فقد بعض النقاط بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح.

واستفاد المؤشر العام من زيادة الطلب الأسهم، وخصوصاً أسهم الشركات القيادية في قطاعات #المصارف و #البتروكيماويات، ومعهم سهم المراعي الذي سجل أكبر زيادة في السعر، لينهي المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي صاعداً إلى مستوى 8344.39 نقطة في مقابل 8161.08 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 183.31 نقطة نسبتها 2.25 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 15.4 % تعادل 1118 نقطة ذلك عند المقارنة بإغلاق السوق نهاية العام 2017 البالغ 7226 نقطة، بحسب صحيفة "الحياة".

وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم أصل 185 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 112 شركة منها، بينما تراجعت أسعار أسهم 63 شركة واستقرت أسهم 10 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.993 تريليون ريال (531 مليار دولار) بزيادة قدرها 26 مليار ريال، أو ما يعادل 7 مليارات دولار نسبتها 1.33 %.