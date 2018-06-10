"مالية الكويت" تفتح تحقيقا بصفقة "اياس"بـ50 مليون دولار

تتجه أنظار المتعاملين في #البورصة_الكويتية اليوم إلى سهمي مجموعة بوبيان للبتروكيماويات و #التعليمية_القابضة ، التي تملك شركة اياس للتعليم الأكاديمي والتقني، بعد أن أعلن وزير المالية الكويتي د.نايف الحجرف الأول من أمس أنه شكل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة "اياس".

وكانت مجموعة بوبيان أعلنت في 28 مايو الماضي أنها استحوذت على نسبة 20.6% من " #اياس " بقيمة 15 مليون دينار أو نحو 50 مليون دولار، لتصبح ملكية المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر 55%.

وكانت شركة "اياس" مدرجة في البورصة الكويتية قبل أن تسحب مجموعة بوبيان إدراجها في أواخر سبتمبر الماضي.

وتتبع "تعليمية" و"اياس" مجموعة #بوبيان للبتروكيماويات، التي اتجهت مؤخرا إلى الاستثمار في القطاع التعليمي محاولة تنويع أصولها لمواجهة انخفاض متوقع في القطاعين النفطي والبتروكيماوي، كما صرح لـ"العربية" سابقا رئيس المجموعة دبوس الدبوس.

وستكون مجموعة بوبيان تحت الضغوط السياسية في الفترة المقبلة، نظرا لفتح هذا الملف، حيث تُثار شكوك برلمانية حول سبب إتمام الصفقة من دون طرحها في مزاد عام.

يذكر أن ملاك المجموعة الرئيسيين، هم شركة أولاد علي الغانم (والد رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق علي الغانم)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة أبناء مبارك الدبوس.

وقال مسؤول مقرب من تفاصيل الصفقة لـ"العربية" إن "التأمينات الكويتية لم تتخارج في السابق من شركة غير مدرجة عن طريق عقد مزاد، وبيع اياس لم يكن استثناء".

وكانت "بوبيان" غيرت مسار استثماراتها البتروكيماوية عندما بدأت الدخول قبل أعوام قليلة بقطاعات صحية وتعليمية.

وقبل عام تقريبا استحوذت على 53% من مجموعة التعليمية في صفقة قاربت 100 مليون دينار. وتجمع "التعليمية" تحتها عددا من المؤسسات التعليمية أبرزها "اياس" وأهم أصولها شركة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا المعروفة بالكويت بـGUST، إضافة إلى شركة آفاق التربوية وشركة سما التعليمية.

وقبل خروجها من البورصة، كانت قائمة ملاك "اياس" كالتالي: "التعليمية" بنسبة 42% و"التأمينات الاجتماعية الكويتية" بنسبة 14.6% والأمانة العامة للأوقاف بنسبة 6.2% والمستثمر الفرد محمود حاجي حيدر بنسبة 20%.