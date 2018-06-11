نيكاي يرتفع في تعاملات ضعيفة وسط ترقب لقمة ترمب وكيم

ارتفع المؤشر #نيكاي القياسي في #بورصة_طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، لكن التعاملات كانت هزيلة مع ترقب المستثمرين لاجتماع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وصعد نيكاي 0.5% ليغلق عند 22804.04 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1786.84 نقطة، إلا أن أحجام التداول كانت ضعيفة، إذ اقتصرت على 1.1 مليار سهم وهو أدنى مستوى في أسبوعين.

ويجري مسؤولون أميركيون وكوريون شماليون محادثات في سنغافورة اليوم في مسعى لتضييق هوة الخلافات قبل القمة التاريخية بين زعيمي البلدين والتي تهدف لإيجاد سبل لإنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سنغافورة أمس، استعدادا لأول اجتماع مباشر بين زعيمي البلدين اللذين يناصبان بعضهما العداء منذ الحرب الكورية بين 1950 و1953.



وارتفع الدولار 0.5% إلى 110.04 ين بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش لترتفع أسهم بعض شركات التصدير مثل هوندا موتور 1.7%، وباناسونيك 1.1%.