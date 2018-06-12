إغلاق اكتتاب المتكاملة القابضة بتغطية 230%

أعلنت شركة الوطني للاستثمار، وشركة #المتكاملة_القابضة في بيان رسمي أمس عن إغلاق عملية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي الذي يعادل نسبة قدرها 35% من رأسمال الشركة، حيث تخطت تغطية الاكتتاب أكثر من 230%.

وتنحصر شركة المتكاملة للإدراج في #البورصة_الكويتية، حيث توقعت أن يكون الإدراج في السوق بعد عيد الفطر من دون إعطاء موعد محدد للإدراج.

وبحسب البيان حقق الطرح الخاص لعدد 76 مليون سهم وهو العدد النهائي للأسهم المباعة في المتكاملة بسعر 730 فلسا للسهم الواحد أكثر من 130 مليون دينار. وفاق عدد المكتتبين من الأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية أكثر من 1,000 مساهم.

وذكر رئيس شركة المتكاملة جاسم بودي أن "المتكاملة القابضة سجلت أرباحا صافية بلغت 13.3 مليون دينار في العام 2017 أي بواقع 60.5 فلسا للسهم الواحد، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 36%. علما أننا نتوقع أن تحقق الشركة خلال هذا العام أرباحا صافية بقيمة لا تقل عن 15.8 مليون دينار لعام 2018 بنمو سنوي 19%، أي ما يعادل 72 فلسا للسهم الواحد.

وأوضح بودي: "وزعت الشركة توزيعات نقدية بنسبة 30% عن العام 2017، وفي المستقبل تستهدف الشركة توزيع حوالي 50% من أرباحها على شكل أرباح نقدية “.