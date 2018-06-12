الدولار يواصل ارتفاعه بعد قمة تاريخية بين ترمب وكيم

حوم #الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الين اليوم الثلاثاء بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون خطابا "شاملا" في قمة تاريخية تهدف إلى نزع #السلاح_النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وقال ترمب إن الاجتماع في سنغافورة مضى على نحو "أفضل مما توقعه أي أحد"، وإنه يتوقع أن تبدأ عملية نزع #السلاح_النووي "بسرعة جدا جدا".



جاء الاجتماع، وهو حدث مهم للأسواق العالمية، بعد شهور من تبادل الزعيمين الإهانات وزادت التوترات في المنطقة بسبب برامج #كوريا_الشمالية النووية والصاروخية، في الوقت الذي سارعت فيه إلى تحقيق هدفها لتطوير صاروخ ذي رأس نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة.



وارتفعت العملة الأميركية إلى 110.495 ين مسجلة أعلى مستوياتها منذ 23 مايو أيار.



ويعكس ارتفاع الدولار أمام #الين، الذي غالبا ما يعتبر ملاذا آمنا في أوقات التوتر السياسي واضطراب السوق، حالة التفاؤل بأن #قمة_ترمب وكيم ستفتح الباب أمام نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية في نهاية المطاف.



وفي أحدث المعاملات، زاد الدولار 0.3% إلى 110.390 ين، متراجعا عن مستوياته المرتفعة بعد أنباء عن أن إصابة المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأزمة قلبية.



وانخفض اليورو 0.2% أمام الدولار الأميركي إلى 1.1763 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% إلى 93.789 .



وزاد الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7617 دولار أميركي، بعدما نزل في وقت سابق إلى 0.7584 دولار أميركي.