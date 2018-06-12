الذهب ينزل بفعل قوة الدولار بعد اجتماع ترمب وكيم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار عقب قمة إيجابية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتترقب الأسواق الآن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الأرجح برفع أسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1297.96 دولار للأونصة، ونزل المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.1% أيضا إلى 1301.90 دولار للأونصة.



وبلغ الدولار أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الين اليوم، وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اتفاقا "شاملا" خلال قمة تاريخية تهدف إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وقال ترمب إن القمة التي عقدها مع كيم في سنغافورة وحظيت بمتابعة وثيقة كانت "إيجابية للغاية حقا"، وإنه يتوقع بدء عملية نزع السلاح النووي "بسرعة جدا جدا".



ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعها الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم ويستمر حتى يوم غد الأربعاء.



ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي اجتماعات بخصوص السياسة النقدية هذا الأسبوع.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 16.87 دولار للأونصة. وبلغ المعدن أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأونصة أمس الاثنين.



وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1020 دولارا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 905.90 دولار للأونصة. وكان البلاتين لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 910.50 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.