هيئة السوق توافق على إطلاق أول صندوق استثمار وقفي

أصدر مجلس هيئة السوق المالية في #السعودية قراره بالموافقة لـ"شركة الإنماء للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق الإنماء وريف الوقفي" طرحاً عاماً.

ويأتي ذلك استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي في المملكة.

ويعد هذا الصندوق باكورة الصناديق الوقفية التي تأتي لتتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي، واستراتيجية هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020)، حيث استهدفت هذه البرامج تحفيز الاستثمار والعمل على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية والبنية التحتية في السوق المالية.

وقال محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق، إن هذه المبادرة تعد أولى ثمرات التنسيق بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف، الهادفة إلى تعزيز مكانة الأوقاف في تنمية المجتمع واستدامتها والعمل على تطويرها، مما سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الوقفي في تنمية الاقتصاد والمجتمع.