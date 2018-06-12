"أبل" تشن حرباً ضد تعدين العملات الرقمية

قامت شركة #أبل أخيراً بتحديث سياسات مطوريها لحظر التطبيقات التي تقوم بتعدين العملات الرقمية المشفرة مثل Monero على أجهزة المستخدم بشكل صريح، وذلك بعد قيامها في منتصف شهر مارس باكتشاف وإزالة تطبيق يسمى Calendar 2: The Scheduling مخصص لتعدين عملة Monero المشفرة في الخلفية دون علم المستخدم من متجر التطبيقات، مع إعادته في وقت لاحق بدون ميزة التعدين.

ويشير القسم الجديد المعنون بـ "العملات الرقمية" إلى عدة قواعد واضحة، بحيث لن يسمح في المستقبل بتواجد تطبيقات لتعدين العملات الرقمية ضمن منصات MacOS و iOS و tvOS و watchOS، وذلك بعد أن أصبحت عمليات تعدين العملات الرقمية ضمن التطبيقات صفقة مربحة للمطورين، بحيث سبقتها إلى ذلك شركة #غوغل عبر حظرها جميع الإضافات المتعلقة بتعدين العملات الرقمية من متجر كروم على الويب Chrome Web store.

وشكلت خطوة إزالة تطبيق Calendar 2 من المتجر أول خطوات "أبل" الرسمية لمحاربة تطبيقات تعدين العملات الرقمية المشفرة، وذلك بعد أن ابتعدت في السابق عن القيام بأي شيء بشأنها، وصرح في ذلك الوقت مطور التطبيق بأن "أبل" أزالته لأنه انتهك أحد مبادئ متجر التطبيقات المتمثل بأنه لا يجب على التطبيقات استنزاف البطارية بسرعة أو توليد حرارة مفرطة، أو وضع أعباء غير ضرورية على موارد الجهاز، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وتتمثل النتيجة النهائية للقواعد الجديدة في أنه في الوقت الذي تسمح فيه "أبل" بتواجد العملات الرقمية المشفرة على منصاتها، فإنها تضيف متطلبات لإيقاف المحتالين والأفراد من استغلال عملاء متجر تطبيقات App Store، مع توضيح أنها تمنع المطورين من استخدام طاقة معالجة أجهزتها لأنشطة التعدين، وذلك بعد أن كانت إرشادات المراجعة أقل اهتماماً في السابق بهذه الأمور، مما يسمح للتطبيق بتسهيل عمليات التشفير والعروض الأولية للعملة إذا امتثل للقوانين في المناطق الموزعة للتطبيق.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح في الوقت الحالي عدد التطبيقات ضمن متجر App Store التي تحتوي على ميزة التعدين، وذلك بعد أن أصبحت عمليات تعدين العملات الرقمية المشفرة بمثابة وسيلة شعبية لكسب المال، لكنها تحتاج إلى الكثير من الطاقة الحاسوبية، مما يدفع المستخدمين إلى شراء بطاقات رسوميات مرتفعة الثمن واستخدام شبكات كبيرة من الأجهزة، والتي تشمل أجهزة "آيفون" وحواسيب "آيباد".