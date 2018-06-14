نيكاي يهبط بفعل تشديد السياسة النقدية الأميركية

هبط المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الخميس، بعدما توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة أسرع قليلا لرفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما تأثرت معنويات المستثمرين سلبا أيضا جراء المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.99% ليغلق عند 22738.61 نقطة.

ورفع المركزي الأميركي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 1.75 و2%، بدعم من النمو الاقتصادي الأميركي القوي. وتوقع صانعو السياسات أيضا وتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأضعفت المخاوف من الحرب التجارية أيضا شهية المستثمرين للمخاطرة. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع كبار مستشاريه التجاريين لاتخاذ القرار بشأن تفعيل رسوم هدد بفرضها على سلع صينية بمليارات الدولارات.

وتعرضت أسهم شركات التصدير لضغوط مثل شركات صناعة السيارات والإلكترونيات.

وانخفض سهم نيسان موتور 1.3% وهيتاشي 2.05% وباناسونيك 1.89%.



وسجلت أسهم قطاع التعدين أداء دون السوق بعد انخفاض أسعار النفط، وخسر سهم إنبكس كورب 2.23%.



وخالفت أسهم شركات الشحن الاتجاه العام الضعيف بعد ارتفاع رسوم الشحن، حيث صعد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.25% ونيبون يوسن 1.09%.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92% لينهي اليوم عند 1783.89 نقطة.