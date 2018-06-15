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الأسهم الأميركية تسجل أداء أقوى بعد رفع الفائدة

المصدر: نيويورك - رويترز
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أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك للأسهم الأميركية على ارتفاع بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي، إنه سيحجم عن رفع أسعار الفائدة حتى منتصف 2019 وبدعم من بيانات أظهرت قوة في الاقتصاد الأميركي.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي أنهى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 25.89 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 25175.31 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.86 نقطة، أو 0.25 بالمئة، ليغلق عند 2782.49 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 65.34 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 7761.04 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي.

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#الأميركية, #الأسهم, #الفائدة, #قرار, #اقتصاد

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