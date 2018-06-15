اليورو يهوي لمستويات منخفضة مع تثبيت الفائدة

هوى اليورو مع عزم البنك المركزي الأوروبي أن يبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى صيف 2019 وتمديد برنامجه الضخم لشراء السندات حتى نهاية العام الحالي.

يأتي تحرك البنك المركزي لسحب التحفيز النقدي وسط ما يقول محللون إنها بواعث قلق من تباطؤ النمو في منطقة اليورو والاضطرابات السياسية في إيطاليا والتوترات التجارة العالمية.

وقال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع البنك "لم نناقش متى سنرفع أسعار الفائدة".

يتناقض ذلك الموقف مع حملة زيادات الفائدة المطردة التي أشار إليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء.

وهبط اليورو 1.6 بالمئة أمام العملة الأميركية، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1595 دولار في أكبر خسارة ليوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو حزيران 2016.

وأمام العملة اليابانية، نزلت العملة الأوروبية 1.4 بالمئة إلى 128.25 ين، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد في أكثر من أسبوعين.