لماذا هبط الدولار الكندي لأدنى مستوى في عام؟

هبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في حوالي عام أمام نظيره الأميركي مع هبوط أسعار النفط حوالي 3% وبيانات محلية تظهر انخفاضا مفاجئا في مبيعات قطاع الصناعات التحويلية.

وتراجع سعر النفط الأميركي أكثر من دولارين قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل. والنفط هو أحد أهم صادرات كندا.

وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الكندية أن مبيعات قطاع التصنيع في كندا انخفضت 1.3% في أبريل عن الشهر السابق مع تراجع إنتاج مصافي التكرير وسط عمليات صيانة مقررة.

وانخفض الدولار الكندي 0.6% إلى 1.3185 مقابل العملة الخضراء. أو 75.84 سنت أميركي. وفي وقت سابق من الجلسة لامست العملة الكندية أضعف مستوى منذ السابع والعشرين من يونيو 2017 مقابل العملة الأميركية عند 1.3202 دولار كندي.

وينهي الدولار الكندي الأسبوع على خسارة قدرها 1.9%.