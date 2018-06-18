الإمارات.. المحفزات الحكومية تدعم أسهم البنوك والعقارات

أكد علي العدو، رئيس إدارة الأصول في شركة ضمان للاستثمار، أن الارتفاع الملحوظ على سهم بنك "أبوظبي الأول" يعكس التدفقات النقدية على هذا السهم من قبل المستثمرين، كما يعكس أهمية هذا السهم القيادي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأشار العدو في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية المحفزات الاقتصادية في أبوظبي ودبي، في زيادة اهتمام المستثمرين في الأسواق، للاستفادة من هذه الخطط التحفيزية وانعكاسها على أداء القطاعات المختلفة، خاصة القطاع البنكي، والقطاع العقاري، وقطاع الإنشاءات.

وكانت إمارة أبوظبي، أطلقت حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتشمل الحزمة مبادرات عدة ومحفزات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات.

كما تشمل الإجراءات إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة.