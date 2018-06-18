سوق السعودية تكسب 283 مليار ريال تفاؤلاً بترقية المؤشر

تترقب سوق الأسهم السعودية إعلان "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI الأربعاء المقبل (20 يونيو الجاري) عن قرارها بخصوص ترقية السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري (منذ مطلع العام حتى إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري) 16.8 في المئة، بما يعادل 283.3 مليار ريال، تفاؤلا بقرار إيجابي لـ MSCI بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية من 1.69 تريليون ريال في نهاية العام الماضي 2017 إلى 1.97 تريليون ريال حسب آخر إغلاق في 12 يونيو الجاري قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

في السياق ذاته، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 14.4 في المئة منذ مطلع العام الجاري، مرتفعا 1044 نقطة، ليغلق يوم 12 يونيو الجاري عند 8270.5 نقطة، فيما كان قد أنهى العام الماضي 2017 عند مستوى 7226.3 نقطة.

ويعد أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري هو الأفضل منذ عام 2013 عندما ارتفع حينها 25.5 في المئة خلال العام كاملا، فيما الفترة المنقضية من العام الجاري فقط خمسة أشهر ونصف تقريبا.

وكان المؤشر "تاسي" قد ارتفع 0.2 في المئة العام الماضي، و4.3 في المئة في 2016، بينما تراجع 17.1 في المئة في 2015، و2.4 في المئة في عام 2014.