صكوك بـ 10 دراهم للمرة الأولى في الإمارات

بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع التباحث مع مؤسسة محلية لطرح وإصدار صكوك بأقل قيمة لتكون متاحة للاستثمار أمام المستثمر الصغير، بحسب عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال الزعابي لصحيفة "الاتحاد" إن سوق الصكوك والسندات ما زال يمثل فرصاً للاستثمار في الأدوات المالية، متوقعاً أن تتراوح قيمة الصكوك المتوقع طرحها في ناسداك دبي أو الأسواق المالية المحلية ما بين 10 دراهم إلى 20 درهماً.

وأكد أن مثل هذه النوعية من الصكوك ستكون فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة التمويل للمشاريع والشركات المصدرة.

وأطلقت هيئة الأوراق المالية خلال العام الحالي العديد من المبادرات لدعم الاستثمار المؤسسي بالأسواق المالية المحلية، منها مبادرات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والمناطق الحرة والشركات المدرجة في السوق الثانوي.

من جهته، يجري سوق أبوظبي للأوراق المالية مباحثات مع الشركات المساهمة العامة والخاصة من أجل حثها على إدراج الصكوك والسندات في سوق أبوظبي كإدراج ثانوي من أجل تعزيز سيولة السوق.