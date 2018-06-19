أثرياء متحمسون للعملات المشفرة لهذه الأسباب.. ولكن

خلص مسح نُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن نحو نصف المليونيرات فقط على وفاق مع مديري ثرواتهم، وأن الأثرياء مهتمون على نحو متزايد باستثمارات #العملات_المشفرة.



وحقق الأثرياء عوائد استثمارية تزيد على 20% في 2017 للعام الثاني على التوالي. ويعرف استطلاع كابجيميني الأثرياء بمن يملكون ما لا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات.

وخلص تقرير كابجيميني للثروة العالمية للعام 2018، إلى أن تلك العوائد ساعدت في أن يتجاوز مجموع ثرواتهم 70 تريليون دولار للمرة الأولى ليتجهوا صوب الـ100 تريليون دولار بحلول 2025.



لكن هذا لم يعزز رضاهم عن المسؤولين عن إدارة ثرواتهم.



وقال نحو 65% فقط من المليونيرات إنهم يتواصلون على "نحو جيد للغاية" مع مديري ثرواتهم، وهو ما يقل عن مستوى السبعين بالمئة الذي تقول مجموعة استشارات الأعمال الفرنسية إنه الحد المقبول.

وأظهر المسح تنامي حماس #الأثرياء للعملات الرقمية العام الماضي، إذ عبر 29% من المليونيرات عن درجة مرتفعة من الاهتمام بشراء أو حيازة العملات المشفرة، وقال نحو 27% إنهم مهتمون نوعا ما.

ورغم ذلك قال نحو الثلث منهم فقط إنهم تلقوا معلومات بشأن العملات المشفرة من مديري ثرواتهم.