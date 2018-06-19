الكويت ترفع حيازتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى

قفزت مشتريات الكويت من السندات الأميركية إلى 42.6 مليار دولار مع نهاية ابريل الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في ابريل الماضي. وجاءت الزيادة الشهرية بحجم 5.7 مليار دولار وبنمو 15% عن شهر مارس الماضي.

ويأتي ذلك في وقت استمر الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة الأميركية. وعلى أساس سنوي، ارتفعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنحو 36%، حيث بلغت في ابريل 2017 نحو 31 مليار دولار.

وتشكل السندات الأميركية نحو 7% من إجمالي استثمارات الصندوق السيادي الكويتي، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليار دولار، حسب وكالات التصنيف العالمية.

وكانت وثيقة نشرتها صحيفة "الأنباء" قالت فيها إن الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي حققت نحو 24 مليار دينار أو نحو 80 مليار دولار أرباحا على استثماراتها في الصندوق في السنوات الثلاث الماضية، أي ما يعادل عائدا سنويا يقارب 4.5%.