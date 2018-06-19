حرب التجارة.. اليوان يتلقى ضربة موجعة أمام الدولار

تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته، مقابل الدولار الأميركي في أكثر من 5 أشهر يوم الثلاثاء في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 10% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار ليزيد من خطورة الصراع التجاري الدائر مع بكين.

وفتح اليوان في السوق المحلية عند 6.4450 للدولار وتراجع إلى 6.4754 خلال التعاملات.

وأغلق عند 6.4743 بحلول موعد الإقفال الرسمي للتداولات المحلية وهو أضعف مستوى إغلاق منذ 11 يناير.

وإذا ختم اليوان تعاملاته في جلسة المساء عند نفس المستوى، فسيكون قد فقد نحو 0.6% مقابل الدولار في اليوم وهو أسوأ أداء يومي له منذ السادس من يناير كانون الثاني 2017.

ويقول متعاملون إن تنامي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني وزيادة طلب الشركات على الدولار قد أثر سلبا على العملة الصينية.