عملتان تستفيدان من الحرب التجارية.. تعرف عليهما

حفز القلق من نشوب حرب تجارية عالمية الطلب على الين والفرنك السويسري، بينما استمرت الضغوط على اليورو نظرا لنزاع داخل الحكومة الائتلافية في ألمانيا وتوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة في 2019.

وفي جلسات شهدت تعاملات هادئة، تلقى الدولار دعما من البحث عن ملاذ آمن للاستثمار في ظل إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أنه سيزيد تكلفة الاقتراض لليلة واحدة نظرا لتحسن سوق العمل وارتفاع التضخم.

وضغط النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين على اليوان ليتراجع إلى 6.46 يوان للدولار، مسجلا أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر في سوق المعاملات الخارجية.

وزاد الين بنحو 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 110.48 ين، وبحوالي 0.1 في المئة أمام اليورو إلى 128.32 ين في التعاملات الأميركية المبكرة.

وارتفع الفرنك السويسري 0.3 في المئة مقابل الدولار إلى 0.9943 فرنك، وزاد 0.2 في المئة أمام اليورو إلى 1.1550 فرنك.

واستقر الدولار أمام اليورو عند 1.1615 دولار، بعدما لمح المركزي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات في الفترة القادمة، بينما لمح المركزي الأوروبي إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة قرب مستويات قياسية منخفضة حتى صيف 2019.