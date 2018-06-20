المستثمرون يسحبون 5.5 مليار دولار من الأسواق الناشئة

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 5.5 مليار دولار من اقتصادات #الأسواق_الناشئة، منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك #المركزي_الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.



وبلغ إجمالي حجم التدفقات النازحة من أسهم الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار جولار منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما جرى سحب نحو 1.3 مليار دولار من السندات.



وقال المعهد إن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما صينية بأكثر من 320 مليون دولار الثلاثاء، في أول بيع صافي من قبل الأجانب منذ الرابع من مايو.



وعلق المعهد على ذلك في بيان قائلا إن الصين ظلت تتمتع بالمرونة في مواجهة نزوح كبير في التدفقات من الأسواق الناشئة، لكن "المخاوف بشأن أثر #الرسوم_الجمركية الأميركية الإضافية على واردات #الصين قاد إلى تراجع كبير في التدفقات المتجهة إلى الصين".



واتهمت الصين الولايات المتحدة بممارسة "ضغوط كبيرة والابتزاز" وتعهدت بالرد بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية نسبتها 10%، على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إضافة إلى الرسوم الجمركية التى جرى الإعلان في السابق عن فرضها على سلع بقيمة 50 مليار دولار.