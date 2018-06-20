جني أرباح في سوق السعودية قبيل قرار MSCI

هبطت البورصة السعودية اليوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين بتقليص المخاطر قبيل قرار من MSCI لمؤشرات الأسواق، حول ما إذا كانت ستدرج المملكة وبورصتها البالغ حجمها 526 مليار دولار في مؤشراتها للأسواق الناشئة، والذي من المنتظر أن تعلنه في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال سليم خوخار رئيس تداول الأسهم لدى بنك أبوظبي الأول لـ"رويترز": "لن أتفاجأ لرؤية بعض عمليات جني الأرباح في السوق السعودية، بعد أداء قوي قبيل قرار MSCI".

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3%، وقادت أسهم البنوك الانخفاضات في البورصة.

وانخفض سهم مصرف الراجحي 2.1%، وسهم البنك السعودي الفرنسي 4.3%، وسهم بنك الرياض 2.9%، وسهم بنك ساب 4%.

وارتفعت البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، بنحو 13% منذ بداية العام، وحققت أداءً أفضل من بقية الأسواق الخليجية ترقباً للإدراج في MSCI، الذي ربما يحفز تدفقات بمليارات الدولارات إلى الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية #تداول.

وفي دبي، لا تزال المعنويات السلبية تضغط على الأسهم المحلية، بعدما قالت "العربية للطيران" أمس الاثنين إن لديها استثمارات في صناديق #مجموعة_أبراج للاستثمار المباشر، التي تقدمت الأسبوع الماضي بطلب لتصفية مؤقتة.

لكن "العربية للطيران" قالت اليوم الأربعاء إن انكشافها على "أبراج" لن يكون له تأثير ملموس على عملياتها أو حجم السيولة لديها.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.6% إلى 2923 نقطة. وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف متخصص في الصيرفة الإسلامية بالإمارة، 1.2%، بينما انخفض سهم العربية للطيران 0.9%.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3% مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 1.2%، بينما انخفض سهم الدار العقارية 1%.

وهبط مؤشر بورصة قطر 2.4% تحت ضغط خسائر أسهم البنوك. وتراجع سهم بنك قطر الوطني 4.4%، وسهم البنك التجاري القطري 5.8%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. تراجع المؤشر 1.3% إلى 8166 نقطة.



- دبي.. هبط المؤشر 0.6% إلى 2923 نقطة.



- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 4550 نقطة.



- قطر.. نزل المؤشر 2.4% إلى 8882 نقطة.



- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 4815 نقطة.



- البحرين.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 1301 نقطة.



- سلطنة عمان.. استقر المؤشر تقريباً عند 4594 نقطة.



- مصر.. زاد المؤشر 0.5% إلى 16143 نقطة.