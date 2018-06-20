"داو جونز" يحذف "جنرال إلكتريك" بعد عضوية 100 عام

بعد أكثر من مئة عام من العضوية المتواصلة، ستخسر شركة #جنرال_إلكترويك GE موقعها في مؤشر #داو_جونز الصناعي، ليأتي ذلك بعد أكثر من عقد ونصف من كونها أكبر شركة مساهمة في العالم.

وأعلن مؤشر داو جونز الأميركي أنه سيقوم بإضافة سلسلة BOOTS WALGREENS لتصنيع وتخزين الأدوية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، مكان شركة GE التي سيتم إلغاؤها من المؤشر.

وتعاني شركة GE منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وقامت بعمليات تخفيض للتكلفة بالإضافة إلى بيع بعض وحداتها.

وحذر الرئيس التنفيذي للشركة الشهر الماضي من أن الشركة قد لا تستطيع دفع أرباح لمساهميها العام المقبل.