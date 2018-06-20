نيكاي يصعد في معاملات متقلبة بدعم مكاسب الأسهم الصينية

صعد المؤشر #نيكاي القياسي، في معاملات متقلبة ببورصة طوكيو اليوم الأربعاء مدعوماً بتغطية مراكز مدينة متأخرة بعد موجة بيع في وقت سابق من الجلسة وتعاف أوسع نطاقا في معنويات المنطقة مع انتعاش الأسهم الصينية بعد تراجع كبير في الجلسة السابقة.



وشأنها شأن سائر الأسواق، تضررت الأسهم المدرجة في #طوكيو بشدة أمس الثلاثاء بعد تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وكانت الشركات اليابانية المعتمدة على الطلب الصيني الأكثر تضررا.



وصعد نيكاي 1.2 بالمئة ليغلق عند 22555.43 نقطة بعد تكبده خسائر في وقت سابق من اليوم وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % إلى 1752.75 نقطة.



وأبقى النزاع التجاري الآخذ في التصاعد بين الصين والولايات المتحدة المستثمرين عازفين عن المخاطرة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم تجارية بنسبة 10%، على سلع صينية أخرى قيمتها 200 مليار دولار بينما حذرت بكين من أنها سترد.



وصعدت أسهم الشركات الكبيرة مثل سهم فاست للتجزئة الذي زاد 3.5%، بينما ارتفع سهم سوفت بنك 2.3 %.



وزاد البيع في أسهم شركات صناعة الآلات التي تعتمد على الإنفاق الرأسمالي الصيني، لكنها ختمت اليوم على ارتفاع بعدما عاود المستثمرون شراء الأسهم.



وزاد سهم أوكوما كورب 2.4% بعدما تراجع لأدنى مستوى في 9 أشهر في المعاملات المبكرة. وارتفع سهم دي.ام.جي موري 1.3% بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ فبراير 2017.



وتراجعت أسهم شركات الشحن واحدا بالمئة، وكان ثاني أسوأ القطاعات أداء بفعل انخفاض أسعار المعادن مما زاد المخاوف بشأن تراجع الطلب.



وانخفض سهم ميتسوي أو.اس.كيه لاينز 2.1% بينما نزل سهم كاواساكي كايسن 0.4%.



وكان أداء شركات الأغذية المصنعة والمشروبات مخالفا للاتجاه العام الضعيف للسوق، حيث ارتفع سهم أجينوموتو 1.4% بينما صعد سهم كيرين القابضة 3.3%.



وجذبت أسهم شركات الأدوية المشترين حيث ارتفع سهم داييتشي سانكيو 5.2% بينما زاد سهم سوميتومو داينيبون فارما 2.3 %.