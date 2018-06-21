أسهم أوروبا تعزز مكاسبها وقطاع السيارات يتراجع

واصلت #أسهم_أوروبا مكاسبها اليوم الخميس بينما خالفت أسهم شركات السيارات الاتجاه الصعودي العام وتراجعت بعدما نشرت دايملر الألمانية تحذيرا من أن أرباحها ستتضرر في حالة زيادة الرسوم الجمركية.

وتراجع قطاع #السيارات 1.4% إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، بينما زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش مواكبة لموجة مكاسب في الأسواق الآسيوية ووول ستريت بعدما لم يجد جديد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأصبحت #دايلمر أهم شركة أوروبية تدرج عامل ارتفاع الرسوم الجمركية في توقعاتها، وحذرت من أن أرباحها ستتضرر بفعل رسوم جمركية صينية على واردات السيارات من الولايات المتحدة.

ونزل سهم دايملر 2.8%، بينما انخفض سهم بي.ام.دبليو 1.9%، وتراجع سهم فولكسفاغن 1%.

ونزل سهم كونتنينتال لصناعة الإطارات 1.3%.

وانخفض سهم بيجو الفرنسية 1.3 بالمئة، وكان الخاسر الأكبر على المؤشر كاك 40، بينما نزل سهم فاليو لمكونات السيارات 0.5%.

وكان أداء مؤشر داكس الألماني أسوأ من بقية المؤشرات الأوروبية لكنه ارتفع 0.2% رغم خسائر أسهم شركات صناعة السيارات.

وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأكثر ارتفاعا، حيث قفز سهم نوفو نورديسك 4.4%، ليتصدر المكاسب على ستوكس بعدما أعلنت شركة المستحضرات الدوائية نتائج تجارب علاجها الجديد لمرض السكري.