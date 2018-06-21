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أهم 7 حقائق عن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

المصدر: دبي – العربية.نت
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مع ترقية سوق #الأسهم_السعودية لمرتبة #الأسواق_الناشئة ضمن مؤشرات MSCI تتجه الأنظار لمعرفة المزيد عن هذه المؤشرات.

ومن أبرز الحقائق حول مؤشرات #MSCI للأسواق الناشئة:

- MSCI أشهر مؤشرات الأسواق الناشئة وتصدره مورغان ستانلي

- يضم أسواقا في 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية

- معايير الانضمام ترتكز على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية

- تملك الصين 26% من أوزان المؤشر، تليها كوريا الجنوبية وتايوان

- يضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر

- يخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام

- ارتفع 11.89% العام الماضي مقارنة مع 7.5% لمؤشر الأسواق المتقدمة

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#الأسهم السعودية, #مورغان استانلي, #مورغان ستانلي, #MSCI, #الأسواق الناشئة

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