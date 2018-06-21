الدولار يسجل ذروة 11 شهراً مع تراجع اليورو

ارتفع #الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً وتراجع #اليورو صوب أقل سعر له في 2018، اليوم الخميس، مع تنامي مراهنات المستثمرين على فترة طويلة من تباين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

تعزز الدولار أيضاً بالمخاوف من تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما أبرزته تصريحات من مسؤولي بنوك مركزية كبار، أمس الأربعاء، حيث يعتقد المتعاملون أن احتدام الأزمة قد تكون له آثار تضخمية على الاقتصاد الأميركي، ما سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.3% إلى 95.406، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو 2017.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.1548 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 11 شهراً 1.1531 دولار المسجل هذا الأسبوع.

وصعد الدولار 0.2% إلى 110.6 ين، مبتعداً أكثر عن أقل مستوى في أسبوع 109.55 ين المسجل يوم الثلاثاء.