العسكر: سوق السعودية تقترب من "صانع السوق" بعد الترقية

قال الباحث في الشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، هشام العسكر، لـ"العربية.نت"، إنه بعد ترقية سوق الأسهم السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي، توجد مرحلة هامة من المتوقع أن تقدم عليها الهيئة خلال الربع الثاني أو بداية الربع الثالث من العام الجاري، وهو تطبيق نموذج "صانع السوق".

وأضاف العسكر أن "صانع السوق" يهدف إلى زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق "المشتقات".

و"المشتقات" هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى.

وقال العسكر إن المستثمرين الأجانب استبقوا إعلان "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI بخصوص احتمالية ترقية السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، بتسجيلهم أعلى مشتريات صافية خلال العام الجاري بقيمة 11.4 مليار ريال عبر اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.

وتعد مشتريات الأجانب في 2018 هي الأعلى على الإطلاق منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية في شهر يونيو من عام 2015.

وأوضح العسكر أن المشتريات الصافية جاءت بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ32.9 مليار ريال مقابل مبيعات بـ21.6 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.