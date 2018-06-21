القصبي: ترقية السوق السعودي لمؤشر MSCI تجذب الاستثمارات

أعلنت "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسهم العالمية، أنها ستبدأ بإدراج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، حيث يتوقع أن يدعم ذلك سوق الأسهم المحلية.

ويأتي الإدراج وسط توقعات مرتفعة بشأن طرح عام أولي مرتقب لحصة في شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة.

من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن #إدراج_مؤشر_ MSCI_للسوق_السعودية ضمن الأسواق الناشئة هو انعكاس لما وصلت إليه السوق المالية السعودية وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية.

وأضاف أن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات، ويساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين، الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها.

وذلك يأتي انعكاساً لرؤية 2030 نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، معززةً دورها كسوق مالية رائدة ومركز للاستثمار إقليمياً وعالمياً على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشاد القصبي بالتطورات الإيجابية التي حققتها السوق المالية السعودية في تلبية معايير الانضمام إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة تتضمن مؤشر فوتسي راسل و #MSCI، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وحجم وتيرة التحسينات التي تحققت في السوق المالية السعودية بالتماشي مع #رؤية_2030.

ولفت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير لتحفيز الشركات والقطاع الخاص، وذلك بزيادة حجم الفرص الاستثمارية المتوجهة إليها وتعزيز السيولة في السوق المالية والتقييم العادل لأسهم الشركات، إضافة إلى حضور الشركات الوطنية ومنتجاتها الاستثمارية في الاسواق العالمية.