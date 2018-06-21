بعد 9 سنوات.. الأرجنتين تعود لمؤشر الأسواق الناشئة

تزامنا مع ترقية السوق السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أعلنت MSCI أيضاً عن إعادة ضم مؤشر #الأرجنتين إلى الأسواق الناشئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسع سنوات من تخفيض MSCI لدرجة الأرجنتين، من رتبة الأسواق الناشئة إلى رتبة أسواق "محدودة"، عقب فرض الحكومة ضوابط وقيودا على الصرف الأجنبي عام 2009.

وجاء هذا القرار بعد اقتراح قدمه المشاركون في السوق لإعادة تصنيف المؤشر، خصوصاً أن المستثمرين الدوليين أبدوا ثقتهم بقدرة الأرجنتين على الحفاظ على شروط الوصول إلى سوق الأسهم، وهي عوامل أساسية في تصنيف MSCI.

لكن MSCI أوضحت أنها ستعيد تقييمها في حال قامت السلطات الأرجنتينية بوضع أي قيود على قدرة الوصول إلى السوق، مثل الرقابة على رأس المال أو النقد الأجنبي.