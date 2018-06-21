تداول: مدة مراقبة السوق الأقصر بين نظيراتها قبل الترقية

قالت #رئيسة_مجلس_إدارة_تداول سارة السحيمي إن المدة التي قضتها السوق السعودية تحت المراقبة من قبل #مؤشرات_MSCI هي الأقصر بين نظيراتها من الأسواق.

وأكدت السحيمي، في مؤتمر صحافي اليوم، أن #قرار_الترقية دليل على نجاح الجهود المبذولة لتطوير السوق.

وشددت رئيسة تداول على أن قرار الترقية الى الأسواق الناشئة يسهل استثمار الأجانب بشكل خاص.

وجاء في كلمتها: "نبارك للسوق المالية السعودية التصنيف ضمن مؤشر إم إس سي آي الذي يعد أحد أبرز المؤشرات العالمية، والذي جاء بعد فترة وجيزة من محطة نجاح أخرى وهي انضمامنا إلى مؤشر #فوتسي_راسل للأسواق الناشئة، ما يعكس تنافسية السوق المالية السعودية على مستوى الأسواق المالية العالمية، ويشكل محطة هامة وصلنا إليها نتيجة تكاتف جهود تداول والهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي".