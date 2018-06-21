الحصان: هذا ما ستركز عليه "تداول" بعد الانضمام لـMSCI

قال المدير التنفيذي لـ"تداول"، خالد الحصان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الإجراءات التي تركز عليها #السوق_السعودية خلال الفترة المقبلة وبعد قرارات الترقية لمؤشرات فوتسي ومورغان ستانلي هي تفعيل شركة المقاصة التي تم إنشاؤها.

وأضاف الحصان "خلال النصف الثاني من 2019 سنعمل على تجهيز الأنظمة التشريعية والمتعاملين في السوق لتفعيل شركة المقاصة".

ولفت الحصان إلى أن حجم السوق السعودي يفوق الكثير من الأسواق، والسيولة الكبيرة المتوفرة في السوق قبل تنفيذ قرار الانضمام هي عامل أساسي في تقليل مخاطر تدفق الأموال.

وبحسب الحصان فإن "تداول" ستركز على تأهيل المستثمرين لمدى تأثرهم بهذه العوامل، وقال "سنراقب عمل السوق وأداء الشركات المدرجة في هذه المؤشرات، ولكن ليس لنا يد في التحكم في مدى التأثر، وما يهمنا هو توفر المعلومة في الوقت المناسب وفي نفس الوقت لكافة المستثمرين".

وأشار الحصان إلى أن الانضمام للمؤشرات يزيد من القدرة الاستيعابية للسوق السعودي، وسيساعد ذلك على تغطية أية اكتتابات، سواء أرامكو أو غيرها، عبر برامج الخصخصة أو حزمة المحفزات التي تعمل عليها تداول لتحفيزها الشركات على الإدراج في السوق.

واستبعد الحصان إمكانية طرح شركة " #تداول" خلال العام الحالي، وقال "نتوقع طرح "تداول" هذا العام، فيما سيتم الأخذ في الحسبان ظروف السوق، إلا أن قرار الانضمام لمؤشرات مورغان ستانلي سيوفر سيولة إضافية أكبر، وسيضيف قنوات أخرى إضافية.