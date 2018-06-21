ساما: انضمام "تداول" إلى MSCI داعم قوي لسوق رأس المال

رحبت مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما، بانضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشر مورغان ستانلي "MSCI" ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، حيث يأتي ذلك تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو خطوة مهمة تدعم سوق رأس المال والنظام المالي في المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، سيدعم قدرة المستثمر على تنويع مصادر التمويل، وسيزيد من جاذبية الاستثمار ويعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز حضور المستثمر المؤسسي (institutional investors) لما له من أثر إيجابي على أداء الشركات عبر زيادة الشفافية والحوكمة، وزيادة استقرار السوق وتقدمها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت "ساما" إلى أن الاستقرار المالي والنقدي المحلي على مدى العقود السابقة، كان له الأثر الكبير في كسب ثقة المستثمرين داخل المملكة وخارجها، ويؤمل أن يعزز الانضمام إلى مؤشر MSCI ثقة المستثمرين الدوليين للإقبال على الاستثمار في السوق المالية السعودية.

وتوجت السعودية مشوار تطوير وتحديث السوق المالية #تداول الذي بدأ مع إطلاق #رؤية_2030، بانضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بعد أن كانت قد وضعت تحت المراقبة لاحتمال ترقيتها في يونيو الماضي، وذلك عقب انضمامها إلى مؤشر #فوتسي_رسل في مارس الماضي.

وسيجعل هذا القرار #سوق_السعودية متاحة أمام كبار المستثمرين الدوليين، لتصبح في مصاف أسواق أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية.