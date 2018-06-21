فرانكلين تمبلتون: وزن سوق السعودية بـMSCI قد يرتفع لـ4%

قال رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، صلاح شما، إن إدراج #سوق_السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يشكل علامة فارقة في تاريخ تطور سوق المال السعودي منذ تأسيسه وحتى الآن.

وأضاف لـ"العربية.نت"، أنه نظراً إلى أن حجم السوق الذي يبلغ نحو 540 مليار دولار، وحقيقة أن حجم التداول يصل إلى حوالي مليار دولار يومياً، سيتم تنفيذ الإدراج على مرحلتين (في مايو وأغسطس من العام 2019).

وبلغ إجمالي التدفقات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العشر الماضية (من عام 2007 إلى عام 2017) حوالي 1.9 مليار دولار.

وقال شما "مع قرار الترقية والاكتتاب العام المرتقب لشركة #أرامكو السعودية، نتوقع أن نرى حوالي 90 مليار دولار تدخل السوق.. 40 مليار دولار نتيجة الإدراج الفعلي في المؤشر العام المقبل، و50 مليار دولار إضافية من الاكتتاب العام المتوقع لشركة أرامكو السعودية، وهذا يعني أن وزن السعودية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مرشح للارتفاع بشكل كبير من 2.6% إلى أكثر من 4% مع الطرح العام المرتقب لشركة أرامكو".

وتوقع شما أن ترتفع مستويات ملكية الأجانب بشكل كبير، والتي تعتبر أقل حاليا عن مثيلاتها في #أسواق المنطقة، حيث تبلغ نسبة ملكية الأجانب في السوق الإماراتي على سبيل المثال 14%.