ما المقصود بمؤشر MSCI؟

MSCI مصطلح يسمعه الكثيرون ممن يعملون في أسواق المال، وكثيرون يظنون أنه اختصار لـ"مورغان ستانلي"، إلا أن هذا ليس سوى نصف الحقيقة.

فـMSCI شركة المؤشرات الأشهر عالمياً هي شراكة بين "مورغان ستانلي" التي تعطي الحرفين الأولين لاسم المؤشر، وشركة CAPITAL INTERNATIONAL التي تعطي الحرفين الأخيرين.

وكانت CAPITAL INTERNATIONAL وحدة تابعة لمجموعة "كابيتال غروب" لإدارة الاستثمارات في لوس أنجلوس، وفي أواخر الستينيات، أنشأت CAPITAL INTERNATIONAL سلسلة من مؤشرات أسواق الأسهم لتتبع الأسواق الدولية. ثم في عام 1986 اشترت "مورغان ستانلي" حقوق التسويق لبيانات CAPITAL INTERNATIONAL، و هكذا ولدت Morgan Stanley Capital International واختصارها MSCI.

في عام 2004، استحوذت MSCI على شركة BARRA، لتصبح MSCI Barra، وفي نوفمبر عام 2007، أدرجت هذه الشركة في بورصة نيويورك.

بعدها استحوذت الشركة على الكثير من شركات الأبحاث والتحليلات المالية والتصنيفات الائتمانية، واليوم تعد MSCI أكبر شركة للمؤشرات في العالم، ويبلغ إجمالي الأصول التي تتبع مؤشراتها 11 تريليون دولار.