كم سيصبح وزن سوق السعودية بعد إدراج "أرامكو"؟

من المتوقع أن تتدفق استثمارات بـ40 مليار دولار إلى #السوق_السعودية بعد ترقيتها إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر MSCI، وقد تتضاعف مع إدراج شركة #أرامكو إلى 90 مليار دولار، بحسب بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

وأشارت Franklin Templeton إلى أن وزن السوق السعودية قد يتجاوز 4% في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بعد الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" من 2.6% حالياً.

وفي هذا السياق، أكد خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لـ #تداول، أن السيولة الإضافية ستساعد على استيعاب الطروحات الأولية الجديدة.

من جانبه، أكد محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهدف هو رفع الاستثمارات الأجنبية في السوق إلى ما بين 15 و20% خلال عامين.

وقد جاءت ترقية السوق السعودية في وقت سريع جداً، نال إعجاب المستثمرين الدوليين بحسب ما أكده LIEBLICH العضو المنتدب لشركة MSCI. وهو أيضاً ما أشارت إليه سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة "تداول".

فقد قطعت السوق السعودية شوطاً كبيراً في وقت قصير جاء ليتوج التزامها بالإصلاحات المطلوبة، لكي تصبح "تداول" محط أنظار المستثمرين من حول العالم.