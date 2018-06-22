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صناديق الناشئة تسجل نزوحاً بـ5.9 مليار دولار في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز
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أظهرت بيانات استند إليها #مورغان_ستانلي اليوم الجمعة أن صناديق الأسهم الناشئة باستثناء #الصين سجلت نزوح تدفقات بقيمة 5.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في العشرين من يونيو/حزيران.

وهذا هو أكبر نزوح منذ سبتمبر/أيلول 2015.

وقادت النزوح بشكل أساسي عمليات بيع نفذتها صناديق مؤشرات خاملة بلغ حجمها 4.7 مليار دولار.

وبالنسبة لصناديق #الأسهم_الناشئة شاملة #الأسهم_الصينية، بلغ حجم التدفقات النازحة 5.2 مليار دولار.

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