صناديق الناشئة تسجل نزوحاً بـ5.9 مليار دولار في أسبوع

أظهرت بيانات استند إليها #مورغان_ستانلي اليوم الجمعة أن صناديق الأسهم الناشئة باستثناء #الصين سجلت نزوح تدفقات بقيمة 5.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في العشرين من يونيو/حزيران.



وهذا هو أكبر نزوح منذ سبتمبر/أيلول 2015.



وقادت النزوح بشكل أساسي عمليات بيع نفذتها صناديق مؤشرات خاملة بلغ حجمها 4.7 مليار دولار.



وبالنسبة لصناديق #الأسهم_الناشئة شاملة #الأسهم_الصينية، بلغ حجم التدفقات النازحة 5.2 مليار دولار.