مشتريات أجنبية تدعم سوق مصر والأسهم تربح 6.8 مليار جنيه

التقطت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أنفاسها وتمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بعد موجة خسائر حادة وعنيفة منذ بداية الشهر الجاري.

وعززت المشتريات الأجنبية من تماسك المؤشرات، مقابل مبيعات مكثفة للمستثمرين العرب والمصريين في إطار عمليات جني أرباح.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 0.74% رابحاً نحو 6.8 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 914.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 907.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% بعدما أضاف نحو 125 نقطة مرتفعاً من مستوى 16220 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 16345 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.37% مضيفاً نحو 11 نقطة بعدما صعد من مستوى 800 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 811 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 0.93% مضيفاً نحو 19 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2043 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2062 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وخلال جلسة تعاملات أمس الخميس، شهدت المؤشرات ارتفاعات قوية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.25%، وصعد المؤشر السبعيني بنسبة 1.22%، وصعد المؤشر المئوي بنسبة 1.24%.

وبلغ حجم التداول نحو 176.6 مليون سهم، بقيمة 741.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف صفقة مُنفذة.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزني النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.62% عند سعر 85.73 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 54 مليون جنيه، بتداولات تجاوزت نحو 630 ألف سهم.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافٍ بلغ نحو 61.2 مليون جنيه و3.2 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي بلغ نحو 64.4 مليون جنيه.