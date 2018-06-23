"بيتكوين" تهوي لـ6 آلاف دولار..أدنى مستوى في 4 أشهر

هبطت عملة #بيتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، أمس الجمعة، مواصلة اتجاها نزوليا بعد المزيد من الأنباء السلبية، مثل قيام الهيئة المنظمة للقطاع المالي في #اليابان بإصدار أمر إلى بورصات #العملات_الرقمية لإدخال تحسينات على أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال.

وهبطت العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى 6085.59 دولار في بورصة #بتستامب، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير، وغير بعيدة عن أضعف مستوى لها هذا العام عندما تراجعت قليلا عن 6000 دولار، بحسب "رويترز".

وهبطت بيتكوين حوالي 56% منذ بداية 2018، بعد أن سجلت صعودا فلكيا بلغ أكثر من 1300% العام الماضي.