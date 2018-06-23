"داو جونز" يتعافى بدعم من قطاع الطاقة بعد سلسلة خسائر

تعافى مؤشر #داو_جونز الصناعي في بورصة #وول_ستريت، بعد سلسلة خسائر في ثماني جلسات متتالية، مع حصوله على دفعة من مكاسب لأسهم الطاقة، لكن خسائر في قطاع التكنولوجيا دفعت مؤشر #ناسداك للهبوط.

وأنهى "داو جونز" جلسة تداولات أمس الجمعة، مرتفعاً 119.19 نقطة، أو 0.49% إلى 24580.89 نقطة، بينما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقاً 5.12 نقطة أو 0.18%، ليغلق عند 2754.88 نقطة.

وأغلق مؤشر "ناسداك المجمع" منخفضاً 20.14 نقطة أو 0.26%، إلى 7692.82 نقطة.

وتنهي المؤشر الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط "داو جونز" 2% و"ستاندرد آند بورز" 0.9% و"ناسداك" 0.7%.