24 ساعة دامية للعملات الرقمية.. خسائر بـ17 مليار دولار

تكبدت العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الماضية، خسائر حادة وعنيفة بقيادة #بيتكوين التي استحوذت على نحو 36.6% من إجمالي الخسائر التي اقتربت من 17 مليار دولار.

جاءت هذه الخسائر على خلفية قيام الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان، بإصدار تعليمات إلى بورصات #العملات_الرقمية لإدخال تحسينات على أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال.

وهوت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 6.1% بعدما تراجعت من مستوى 274.1 مليار دولار منذ بداية تعاملات أمس الجمعة إلى مستوى 257.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم فاقدة نحو 16.9 مليار دلار.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، هوت عملة "بيتكوين" بنسبة 5.56% بعدما نزلت إلى مستوى 6151 دولارا، مقابل نحو 6515 دولارا في تعاملات صباح الجمعة فاقدة نحو 364 دولاراً.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 5.56%، خاسرة نحو 6.2 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 111.4 مليار دولار في تعاملات صباح أمس إلى مستوى 105.2 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

وخسرت عملة #إيثريوم 5.58% نزولاً إلى 473 دولاراً، مقابل نحو 501 دولار في تعاملات صباح أمس خاسرة نحو 28 دولاراً.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 50.2 مليار دولار إلى مستوى 47.5 مليار دولار، فاقدة نحو 2.7 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 5.37%.

وانخفضت عملة #ربيل بنسبة 5.88% متراجعة من مستوى 0.51 دولار إلى مستوى 0.48 دولار، وخاسرة نحو 0.03 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 4.95% خاسرة نحو مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 20.2 مليار دولار في بداية تعاملات أمس السبت، لتسجل نحو 19.2 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

وحققت عملة #بيتكوين_كاش خسائر بنسبة 8.35%، بعدما تراجعت إلى مستوى 757 دولاراً، مقابل نحو 826 دولاراً خاسرة 69 دولاراً.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8.45% فاقدة نحو 1.2 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 14.2 مليار دولار إلى مستوى 13 مليار دولار.

هوت عملة "آي.أو.إس" بنسبة 11.57% فاقدة نحو 1.1 دولار، بعدما نزلت من مستوى 9.5 دولار في تعاملات صباح الجمعة، إلى مستوى 8.4 دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 11.76% خاسرة نحو مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 8.5 مليار دولار إلى نحو 7.5 مليار دولار.

وخسرت عملة #ليتكوين 12.9% إلى مستوى 84.3 دولار، مقابل نحو 96.8 دولار، فاقدة نحو 12.5 دولار. وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 0.3 مليار دولار، بعدما هوت من مستوى 5.1 مليار دولار إلى نحو 4.8 مليار دولار.