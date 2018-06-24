البورصة الكويتية تتفاعل والسيولة تقفز 44% في أسبوع

رغم إغلاق #البورصة_الكويتية على انخفاض مؤشرها العام الأسبوع الماضي، إلا أنه لوحظ ارتفاعاً ملحوظاً في سيولة البورصة، حيث قفزت في الجلسة الأخيرة إلى مستويات 21 مليون دينار، وهي ضعف متوسط التداولات في الأسابيع الأخيرة.

وقالت شركة بيان للاستثمار إن متوسط السيولة المتداولة الأسبوع الماضي هو الأعلى منذ بداية العمل في تقسيم السوق الجديد في أبريل الماضي، وثاني أعلى مستوى خلال العام الماضي.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان مؤشرMSCI للأسواق الناشئة عن وضع البورصة الكويتية قيد المراجعة لاحتمالية ترقيتها للأسواق الناشئة في يونيو من العام المقبل.

وبلغ متوسط التداول الأسبوع الماضي 15 مليون دينار بارتفاع بنحو 44% عن مستواه الأسبوع قبل الماضي.