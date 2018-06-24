بيتكوين دون 6 آلاف دولار..إلى أين تتجه العملات الرقمية؟

فيما تواصل #العملات_الرقمية خسائرها العنيفة، هوت العملة الأكثر انتشاراً وقوة في سوق العملات الإلكترونية دون مستوى 6 آلاف دولار خلال تعاملات صباح اليوم الأحد.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، تكبدت العملات الرقمية خسائر حادة وعنيفة بقيادة #بيتكوين التي استحوذت على نحو 33.44% من إجمالي الخسائر التي بلغت نحو 30.5 مليار دولار.

وهوت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال اليومين الماضيين وحتى صباح الأحد بنسبة 11.12% بعدما تراجعت من مستوى 274.1 مليار دولار منذ بداية تعاملات صباح الجمعة الماضية إلى مستوى 243.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم فاقدة نحو 30.5 مليار دولار.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، هوت عملة "بيتكوين" بنسبة 9.27% بعدما نزلت إلى مستوى 5911 دولار، مقابل نحو 6515 دولارا في تعاملات صباح الجمعة فاقدة نحو 604 دولارات.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 9.15% خاسرة نحو 10.2 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 111.4 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة إلى مستوى 101.2 مليار دولار في تعاملات صباح الأحد.

إيثريوم

وارتفعت خسائر عملة #إيثريوم لتسجل نحو 10.17 بالمئة بعدما هوت إلى مستوى 450 دولارا مقابل نحو 501 دولار في تعاملات صباح الجمعة خاسرة نحو 51 دولارا.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 50.2 مليار دولار إلى مستوى 45.1 مليار دولار فاقدة نحو 5.1 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 10.15 بالمئة.

ربيل

وانخفضت عملة " #ربيل " بنسبة 9.8 بالمئة متراجعة من مستوى 0.51 دولار إلى مستوى 0.46 دولار خاسرة نحو 0.05 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 9.4 بالمئة خاسرة نحو 1.9مليار دولار بعدما هوت من مستوى 20.2 مليار دولار في بداية تعاملات يوم الجمعة لتسجل نحو 18.3 مليار دولار في تعاملات صباح الأحد.

بيتكوين كاش

وحققت عملة "بيتكوين كاش" خسائر بنسبة 14.51 بالمئة بعدما تراجعت إلى مستوى 706 دولارات مقابل نحو 826 دولارا خاسرة نحو 120 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 14.78 بالمئة فاقدة نحو 2.1 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 14.2 مليار دولار إلى مستوى 12.1 مليار دولار.

وهوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 22.10 بالمئة فاقدة نحو 2.1 دولار بعدما نزلت من مستوى 9.5 دولار في تعاملات صباح الجمعة إلى مستوى 7.4 دولار في تعاملات صباح اليوم الأحد.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 22.35 بالمئة خاسرة نحو 1.9 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 8.5 مليار دولار إلى نحو 6.6 مليار دولار.

وخسرت عملة "ليتكوين" بنسبة 20.14 بالمئة بعدما هوت إلى مستوى 77.3 دولار مقابل نحو 96.8 دولار فاقدة نحو 19.5 دولار.

وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 73 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 5.1 مليار دولار إلى نحو 4.4 مليار دولار.