تحكم العائلات بالبنوك الكويتية يحول دون الترقية لـMSCI

تدخل #البورصة_الكويتية في استحقاق جديد بعد أن وضعتها مورغان ستانلي MSCI قيد المراقبة لاحتمالية انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو من العام المقبل 2019.

وقالت MSCI إن هناك إيجابيات قامت بها البورصة الكويتية في العام الماضي لكن تبقى هناك بعض التحديات المفترض تذليلها لدخول المؤشر.

التحديات

واستمرت بعض التحديات التي طالبت #MSCI بتذليلها أهمها التالي:

1- ملكية الأجانب في البنوك: حيث هناك محدودية لملكية الأجانب في القطاع المصرفي حيث السيطرة تقارب 50%، رغم أن قيمة أسهم البنوك تشكل 26% من إجمالي الأسهم المدرجة (ومن المعروف أن العائلات التجارية الكبيرة تسيطر على هذه البنوك).

2- حقوق المستثمرين الأجانب: حيث هناك تركز لمستثمرين استراتيجيين في الشركات الكويتية ما يضعف الحوكمة والشفافية.

3- تداول المعلومات بشفافية: حيث إن المعلومات المنشورة غير مكتملة دائما وهي لا تنشر في الوقت المناسب (ما يفتح مجالا للتكسب من المعلومات الداخلية).

4- نقل الملكيات: حيث هناك حظر على إتمام المعاملات خارج البورصة.

إيجابيات: ترقية 4 معايير

أما ما اعتبرته MSCI مؤشرات ومعايير إيجابية تم رفع تصنيف البورصة الكويتية من خلالها فهي:

1- تسجيل حسابات المستثمرين الأجانب تم رفعها من مستوى (-) إلى مستوى (+)، حيث تم خفض المتطلبات وقبول الوثائق بالإنجليزية، والإجراء يتطلب أسبوعين.

2- لوائح السوق: حيث تم رفعها من + إلى ++ بعد نشر لوائح السوق باللغة الإنجليزية على موقع البورصة.

3- المقاصة والتسويات: حيث تم رفعها من (-) الى (+) بفضل اعتماد نظام التسوية الجديد T+3 للمستثمرين الأجانب والمحليين بشكل متساو في أبريل الماضي، إضافة إلى إدخال نظام لتسوية الدفع مقابل التسوية Delivery versus Payment .

4- حفظ الأوراق المالية: تمت ترقية البورصة من (-) الى (+) بفضل كفاءة نظام الدفع مقابل التسوية.

13 سهماً كويتياً على قائمة الترقية المحتملة

وقالت #مورغان_ستانلي إن الوزن المتوقع للبورصة الكويتية في حال ترقيتها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في يونيو من العام المقبل سيكون 0.3% من إجمالي المؤشر. ووضعت MSCI قائمة من 13 سهما مرجح انضمامها إلى المؤشر عند المراجعة. وجاءت كالتالي:

- #بنك_الكويت_الوطني برأسمال 15 مليار دولار.

- بيت التمويل الكويتي برأسمال 11 مليار دولار.

- شركة الاتصالات المتنقلة زين برأسمال 6 مليارات دولار.

- بنك بوبيان برأسمال 3.8 مليار دولار.

- شركة اجيليتي برأسمال 3.7 مليار دولار.

- شركة مباني برأسمال 2 مليار دولار.

- هيومن سوفت برأسمال 1.6 مليار دولار.

- بنك وربة 810 مليون دولار.

- بنك الكويت الدولي 764 مليون دولار.

- شركة ميزان القابضة بـ750 مليون دولار.

- مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 700 مليون دولار.

- شركة الامتياز 500 مليون دولار.

- شركة الاستثمارات الوطنية 300 مليون دولار.