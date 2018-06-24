"الحمادي للتنمية" توقف مناقشات الاندماج مع شركة "رعاية"

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار إيقاف مناقشات عملية الاندماج مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية " #رعاية".

وكانت شركة الحمادي قد أعلنت في 2 أغسطس من العام الماضي الدخول في مناقشات مبدئية مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية لدراسة اندماج الشركتين.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية " #تداول" أن قرار إيقاف مناقشات الاندماج يعود إلى التغير المحتمل على هيكل ملكية الشركة الوطنية للرعاية الطبية بناءً على الإعلان الذي قامت الشركة الوطنية للرعاية الطبية بنشره على موقع تداول بتاريخ 10 يونيو الجاري، والذي أشارت فيه إلى تلقيها خطاباً من شركة حصانة الاستثمارية، التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسؤولة عن إدارة استثماراتها.

ويفيد الخطاب "حصانة الاستثمارية" عن نفسها وعن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى اتفاق مبدئي غير ملزم مع شركة إن إم سي هيلث بي إل سي، للدخول في صفقة بيع خاصة، تقدم فيها شركة حصانة الاستثمارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كامل أسهمهما في الشركة الوطنية للرعاية الطبية إلى شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية، والمملوكة لشركة إن إم سي هيلث بي إل سي، مقابل إصدار شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية لأسهم فيها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت شركة #الحمادي_للتنمية والاستثمار إنه يوجد تعارض في الأهداف بين #الاندماج المحتمل بين الشركتين وصفقة البيع الخاصة المذكورة وأهدافها كما تم الإفصاح عنه من قبل الأطراف المعنية.