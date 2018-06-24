4 آثار إيجابية تدعم سوق السعودية بعد الانضمام لـMSCI

عدّدت علياء مبيض، مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مجموعة من الآثار الإيجابية التي سيخلفها إدراج #سوق السعودية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، على رأسها تدفقات السيولة التي ستدعم الفائض في الميزان الجاري للمملكة، وسيكون لها أثر إيجابي على الميزان الرأسمالي الذي يعاني عجزاً حالياً.

وأضافت في مقابلة مع "العربية" أن دخول مؤشر MSCI سيضع #السعودية على منصة مهمة، تستقطب المستثمرين العالميين الذين كانت نسبة انكشافهم أقل على السوق السعودية.

ومن بين الآثار الإجابية الأخرى لترقية سوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، فتح المجال لتعميق السوق مع بدء الإدراجات الأولية من #أرامكو وشركات أخرى تحت مظلة برنامج التخصيص، إلى جانب الأثر الاقتصادي على المدى المتوسط مع إتاحة التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وقالت مبيض إن هناك عوامل أخرى يتطلع إليها المستثمر الأجنبي، كالنظرة المستقبلية للاقتصاد والنمو التي ستنعكس على الشركات وربحيتها.

ولفتت إلى أن المستثمر ينظر أيضاً إلى المخاطر التي تواجهها سوق السعودية، كتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية التي لا يفهمها الكثير من المستثمرين الأجانب.

وأكدت على ضرورة فتح أسواق السندات أمام المستثمر الأجنبي كخطوة ثالثة في مسار تطوير السوق المالية السعودية، لاستكمال نضوج أسواق المال في المملكة بعد إصلاحات سوق الأسهم والقطاع المالي الذي قطع شوطاً كبيراً في هذا الإطار.